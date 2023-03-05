أستراليا.. الشرطة تضبط أكبر شحنة كوكايين في البلاد بهذا المبلغ الضخم

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ضبطت الشرطة الأسترالية 2.4 طن كوكايين بقيمة 1 مليار دولار أسترالي (حوالي 676.8 دولار أمريكي)، وألقت القبض على 12 شخصًا على صلة بعصابة مخدرات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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6 أسابيع لضبط شحنة الكوكايين

وقال مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية، الكولونيل بلانش، في تصريح صحفي، أمس السبت، إن العملية استمرت 6 أسابيع وتطلبت مراقبة وموارد مكثفة، وفقًا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وتابع أن العملية الأمنية للمصادرة أسفرت عن اعتقال 12 شخصًا يشتبه في صلتهم بعصابة مخدرات مكسيكية.

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أكبر عملية مصادرة مخدرات

وأفادت وسائل الإعلام بأن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية اعترضت 2.4 طن كوكايين متجهة إلى أستراليا الغربية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي، فيما يعتقد أنها أكبر عملية مصادرة مخدرات في البلاد.

ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فإن تجار المخدرات المزعومين لم يكونوا على علم بالمصادرة.

واستبدلت شرطة أستراليا الغربية الشحنة بكوكايين مزيف معبأ بشكل مماثل وأسقطتها على بعد حوالي 40 ميلًا بحريًا غرب بيرث (عاصمة ولاية أستراليا الغربية) في 28 ديسمبر أثناء مراقبتها بطائرات مسيرة..

وأضافت أنه تم القبض على 3 أعضاء مشتبه بهم من الذراع الأسترالية لنقابة المخدرات.

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12 معتقلاً

ونقلت وسائل الإعلام عن المفوض بلانش قوله: “كانت هذه فرصة للقبض على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا قادرين على استقبال الشحنة، وإنزالها، ثم توزيعها في أنحاء أستراليا”.

وتابعت أن المداهمات أجريت في أنحاء بيرث، بما في ذلك عدة مناطق منها، كاتالينا في هيلاريز بوت هاربور وفنادق مختلفة.

والمعتقلون الـ 12 هم من غرب أستراليا ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي والولايات المتحدة.