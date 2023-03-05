3 وسائل تجعل سيارة بيجو الفرنسية 508 الجديدة أكثر هجومية (صور)

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أطلق عملاق السيارات الفرنسية، شركة بيجو، الموديل الجديد من سيارتها 508، والتي أصبحت تمتاز بمظهر أكثر حداثة وشراسة ورياضية وهجومية تصميمية.

3 وسائل أكثر هجومية

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد جاءت السيارة الجديدة بمظهر أكثر هجومية من الناحية التصميمية؛ وخاصة الكشافات النحيفة، والمظهر الجديد لشبكة المبرد، فضلاً عن شعار الشركة الجديد المتربع بمنتصف الجبهة الأمامية.

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نظام ملاحة متصل بالإنترنت

تتمتع المقصورة الداخلية بالعديد من ملامح الحداثة مثل مقصورة i-Cockpit، مع شاشة الملتيميديا قياس 10 بوصة، ووظيفة التحكم بالأوامر الصوتية، ونظام الملاحة المتصل بشبكة الإنترنت، نظام التحديث عبر الأثير.

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برنامج الدفع الهجين

وينضم لبرنامج دفع السيارة نظام الدفع الهجين Plug-in، وبذلك يتسع نطاق برنامج الدفع بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين ليغطي المساحة الممتدة من قوة 131 إلى 360 حصان.

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الأنظمة المساعدة

وتستند السيارة الجديدة على العديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد حارة السير، ونظام التحكم في السرعة المتوائم، مع وظيفة Stop-and-Go.

هذا ولم تكشف الشركة الفرنسية حتى الآن عن سعر السيارة 508 الجديدة.