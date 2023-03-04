وفاة أربعة أشخاص وإجلاء أكثر من 41 ألفاً جراء فيضانات ماليزيا

تواصل-وكالات

قضى أربعة أشخاص، في الفيضانات التي سبّبتها أمطار غزيرة في ولايات عدة في أنحاء ماليزيا.

وأشارت السلطات الماليزية اليوم، إلى أنه تم إجلاء أكثر من 41 ألف شخص من ست ولايات، وخصوصاً من ولاية “جوهر”، إلى مدارس ومراكز.

وذكرت أن استمرار هطول الأمطار أدت إلى عرقلة عمليات الإغاثة.

من جهتها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية الماليزية أن هطول الأمطار قد يستمر حتى أبريل القادم.

وفي نهاية شهر يناير الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية جوهر الماليزية إلى 2729 شخصا.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية، ذكرت لجنة إدارة الكوارث بالولاية، أن أكبر حصيلة ضحايا كانت في ميرسينج، وبلغت 1007 أشخاص.

مستوى المياه

وأضافت أن مستوى المياه في هذه المناطق تجاوز الحد الذي يعد خطرا بنحو 75. 2 متر مقارنة بالمستوى الطبيعي وهو 2.2 متر.

الأكثر تضررًا

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن لجنة إدارة الكوارث بالولاية أن أكبر حصيلة ضحايا سجلت في ميرسينج، وبلغت 1007 أشخاص، تليها باتو باهات 771 وكلوانج 422 شخصا.

وأوضحت اللجنة أن مركز الإغاثة في بوليتيكنيك ميرسينج يضم أكبر عدد من الأشخاص، بلغ 353 شخصا من منطقتي كامبونج شي ووك وكامبونج سري بانتاي.

إغلاق 3 مراكز إغاثة

وأضافت بأنه أغلقت 3 مراكز إغاثة موقتة، اثنان في سيجامات ومركز في موار.

وأشارت إلى أن مستوى المياه في سونجاي إيداو في ميرسينج تجاوز الحد الذي يعد خطرا بنحو 2,75 متر.

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