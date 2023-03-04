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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنًا من المغرب إلى المملكة
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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنًا من المغرب إلى المملكة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنًا من المغرب إلى المملكة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنًا من المغرب إلى المملكة
٠٢:٣٣:٤٤ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في المغرب، أن طائرة إخلاء طبي قامت بنقل مواطن أصيب بوعكة صحية في المغرب إلى أرض الوطن لعلاجه.

وأكدت السفارة أن ذلك جاء إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بالحرص على مواطني المملكة داخل وخارج أرض الوطن.

ونشر حساب السفارة في المغرب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، قامت طائرة الإخلاء الطبي السعودي اليوم السبت 4 مارس 2023، بالتنسيق مع السفارة في الرباط بنقل مواطن سعودي إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله لاستكمال علاجه في المملكة”.

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الكلمات الدلالية:
إخلاء طبي اخبار السعودية السفارة في المغرب سفارة السعودية

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