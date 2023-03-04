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نيوزويك: مستشفيات المملكة ضمن الأفضل في العالم

نيوزويك: مستشفيات المملكة ضمن الأفضل في العالم

نيوزويك: مستشفيات المملكة ضمن الأفضل في العالم
٠٢:٣٧:٣٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

كشف تصنيف عالمي عن أفضل المستشفيات في العالم، أن مستشفيات المملكة والإمارات هما الدولتين العربيتين فقط المصنفين عالميًا.

وجاءت مستشفيات المملكة والإمارات فقط في تصنيف أفضل المستشفيات في العالم لعام 2023، وفقاً لتصنيف مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

28 دولة في العالم

وكشف التصنيف أن أفضل المستشفيات تقع في 28 دولة في العالم، من بينها المملكة ، واحتلت المستشفيات الأمريكية المراكز الثلاثة الأولى من بين 250 مستشفى عالمياً.

عوامل المقارنة

وتم اختيار البلدان بناءً على عوامل متعدّدة للمقارنة، مثل: مستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع وحجم السكان وعدد المستشفيات وتوافر البيانات، وتمّت دعوة أكثر من 80 ألف خبير طبي للمشاركة في الاستطلاع عبر الإنترنت.

تجربة المريض

كما ركّز الاستطلاع على تجربة المريض ومقاييس جودة المستشفى، مثل بيانات جودة العلاج وإجراءات النظافة.

تمّ جمع مقاييس الجودة من مجموعة متنوّعة من المصادر العامة لمعظم البلدان؛ تختلف مقاييس الجودة بين الدول.

جودة الرعاية

ومن الأمثلة على البيانات المضمّنة بيانات عن جودة الرعاية لعلاجات محدّدة، وبيانات عن تدابير النظافة وسلامة المرضى، وبيانات عن عدد المرضى لكل طبيب ولكل ممرضة، إلى جانب بيانات طبية أخرى.

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