ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألفاً

تواصل- فريق التحرير:

قال وزير الداخلية التركي إن حصيلة وفيات الزلازل في تركيا ارتفع إلى 45 ألفاً و986 شخصاً بينهم 4 آلاف و267 سوريّاً.

وقال سليمان صويلو “عدد مواطنينا وضحايا الزلزال الذين فقدوا أرواحهم في الأنقاض والمستشفيات بلغ حتى الآن 45968 بينهم 4267 من إخواننا وأخواتنا السوريين”.

جاء ذكر في مؤمر صحفي عقده صويلو في مركز تنسيق الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية هطاي.

426 بلدية

ووفق صويلو “تعمل 426 بلدية في منطقة الزلازل. منها 127 بلدية في هطاي وحدها”.

وأضاف صويلو ” أريد أن أخبركم كم أن إدارة هذه العملية ضخمة، إذ عُيّن 41 من الولاة للعمل في منطقة الزلازل.. كل منهم لديه مهمة، فعلى سبيل المثال، يهتم والي دنيزلي بالدفن وتحديد الهوية (الضحايا). فيما ينظم والي سعرت عملية النقل في الميدان، ويتولى والي أرزينجان عملية التغذية بأكملها”.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

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