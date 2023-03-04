زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بقوة 5,1 درجات على مقياس ريختر جزر ريوكيو في اليابان اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 05ر25 درجة شمالاً وخط طول 39ر128 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا، اليوم السبت.

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

وذكر نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لم يصدر أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

زلزال تركيا

كشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

استمرارا أعمال الإنقاذ

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين، وفق وكالة “عمون”.

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آلاف العناصر

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن هناك 234 ألفا و636 شخصاً من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

20 مليون شخص

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى” نحو عشرين مليون شخص، ما بين ضحايا ومفقودين وعالقين ومتضرين.

وبالأمس، أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هطاي جنوبي البلاد.

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