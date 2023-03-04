الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن عشرات الوظائف في 7 مدن

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.

طبيب اخصائي تركيبات أسنان.

ممرضـ/ـة مسجلة.

طبيب مقيم طوارئ.

طبيب مقيم باطنية.

مراقب مخزون.

أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.

ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.

ممرض قانوني 2 الطوارئ.

مطور وسائط متعددة.

محلل أعمال.

مبرمج كمبيوتر.

مطور / مبرمج.

مشغل كمبيوتر.

مدير التطبيقات.

مدير مكتب.

أخصائي مشتريات.

مشغل سنترال.

معلم منهج بريطاني علوم.

معلم منهج بيرطاني صف استقبال.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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