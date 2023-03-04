الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن عشرات الوظائف في 7 مدن
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية (متعددة)، للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.
طبيب اخصائي تركيبات أسنان.
ممرضـ/ـة مسجلة.
طبيب مقيم طوارئ.
طبيب مقيم باطنية.
مراقب مخزون.
أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
ممرض قانوني 2 العيادات الخارجية _ طاقم التمريض 2، العيادات الخارجية.
ممرض قانوني 2 الطوارئ.
مطور وسائط متعددة.
محلل أعمال.
مبرمج كمبيوتر.
مطور / مبرمج.
مشغل كمبيوتر.
مدير التطبيقات.
مدير مكتب.
أخصائي مشتريات.
مشغل سنترال.
معلم منهج بريطاني علوم.
معلم منهج بيرطاني صف استقبال.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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