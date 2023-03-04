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هطول أمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة
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هطول أمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة

هطول أمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة

هطول أمطار على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة
١٢:١٥:٥٧ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة والعاصمة المقدسة.

أمطار غزيرة على جازان وعسير

وأوضح أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على محافظات جدة والجموم وأنها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت.

كما أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والقصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

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أمطار اخبار السعودية الارصاد مكة المكرمة الطقس طقس المملكة

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