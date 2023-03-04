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دراسة تكشف عن السبب الخفي للإصابة بالخرف
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دراسة تكشف عن السبب الخفي للإصابة بالخرف

دراسة تكشف عن السبب الخفي للإصابة بالخرف

دراسة تكشف عن السبب الخفي للإصابة بالخرف
١٢:١٣:٣٢ ص، الأحد، ١٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف د. وتر شيفينك ، مدير برنامج جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية الدقيقة وأستاذ جراحة الأعصاب أن السائل الدماغي النخاعي يدور حول الدماغ والحبل الشوكي للمساعدة في حمايتهم من الإصابة.

وأوضح د. وتر شيفينك أنه عندما يتسرب هذا السائل إلى الجسم ، يمكن أن يتدلى الدماغ ، مما يسبب أعراض الخرف.

وأضاف شيفينك “أن العديد من المرضى الذين يعانون من ترهل الدماغ والذي يمكن اكتشافه من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي لا يتم تشخيصهم ، ونصح الأطباء بإلقاء نظرة ثانية على المرضى الذين يعانون من أعراض منبهة.

وتابع أنه يجب على أخصائي الأشعة أو جراح الأعصاب أو طبيب الأعصاب أن يقوم بفحص التصوير بالرنين المغناطيسي للمريض مرة أخرى للتأكد من عدم وجود دليل على ترهل الدماغ.

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ويمكن للأطباء أيضًا أن يسألوا عن تاريخ من الصداع الشديد الذي يتحسن عندما يستلقي المريض ، والنعاس الشديد حتى بعد النوم الكافي ليلا ، وما إذا كان المريض قد تم تشخيصه بتشوه دماغي خياري ، وهي حالة تمتد فيها أنسجة المخ إلى العمود الفقري، و قناة، فإن ترهل الدماغ غالبًا ما يُخطئ بسبب تشوه خياري، وفقا لدراسة نشرتها مجلة Alzheimer’s & Dementia.

اكتشاف ترهل الدماغ

وتابعت الدراسة أنه حتى عند اكتشاف ترهل الدماغ ، قد يكون من الصعب تحديد مصدر تسرب السائل الدماغي النخاعي، وعندما يتسرب السائل من خلال تمزق أو كيس في الغشاء المحيط ، فإنه يكون مرئيًا في التصوير المقطعي المحوسب للنخاع بمساعدة وسيط التباين.

في سياق متصل، اكتشف الباحثون سببًا إضافيًا لتسرب السائل الدماغي النخاعي، وهو ناسور السائل النخاعي الوريدي، وفي هذه الحالات ، يتسرب السائل إلى الوريد ، مما يجعل من الصعب رؤيته في التصوير المقطعي للنخاع الروتيني، و للكشف عن هذه التسريبات.

ووفقا للدراسة، فيجب على الفنيين استخدام الأشعة المقطعية المتخصصة ومراقبة وسيط التباين أثناء حركته أثناء تدفقه عبر السائل النخاعي .

وفي هذه الدراسة ، استخدم الباحثون تقنية التصوير هذه على 21 مريضًا يعانون من ترهل الدماغ وأعراض .

ما هو الخرف؟

في سياق ذي صلة، قال الدكتور كيث إل بلاك، رئيس قسم جراحة الأعصاب في جامعة سيدرس سينا، أن هذا التصوير المتخصص غير متوفر على نطاق واسع ، وتقترح هذه الدراسة الحاجة إلى مزيد من البحث لتحسين معدلات الكشف والشفاء للمرضى.

وتم علاج الـ 12 مشاركًا المتبقين في الدراسة ، والذين تعذر تحديد تسربهم ، بعلاجات غير هادفة مصممة لتخفيف ترهل الدماغ ، مثل الأنظمة القابلة للزرع لإدخال المريض في السائل النخاعي، ومع ذلك ، فقط ثلاثة من هؤلاء المرضى شعروا بالراحة من أعراضهم.

يذكر أن الخرف يعد من الأمراض المسببة للشعور والإصابة بعدم القدرة علي التحكم في السلوك أو التعامل مع الحياة اليومية، وقد يتعرض المصاب به للإصابة بتسرب السائل النخاعي.

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