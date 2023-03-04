وزير العدل الأمريكي في “كييف” سرًا.. لهذا السبب

تواصل- وكالات:

قام وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، بزيارة مفاجئة لعاصمة أوكرانيا “كييف”، بحسب ما أكده مسؤول في وزارته.

وتوجه جارلاند إلى هناك بدعوة من نظيره الأوكراني، وحضر اجتماعات عدة وشارك في مؤتمر “متحدون من أجل العدالة”.

زيارة سرية لأسباب أمنية

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، لم يتم الإعلان عن الزيارة لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول، أن جارلاند أكد مجدداً تصميمنا على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتُكبت خلال غزوها الجائر وغير المبرر لجارتها ذات السيادة.

الزيارة الثانية

وهذه ثاني زيارة يجريها غارلاند لأوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير 2022، وتأتي بعد نحو أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لكييف في 20 فبراير.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حربها على أوكرانيا، وهي تدعم الكثير من التحقيقات الأوكرانية والدولية في هذا الشأن.

وقال جارلاند في بيان، الاثنين، إن مدعين من قسم “جرائم الحرب” بوزارة العدل الأميركية يعملون مع نظرائهم الأوكرانيين للتحقيق في جرائم ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

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