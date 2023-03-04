لم يعد يبتسم.. شاهد كيف أصبح الشيف بوراك بعد زلزال تركيا في أول ظهور له

تواصل- فريق التحرير

في أول ظهور له عقب وقوع زلزال تركيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيف التركي الشهير “بوراك”، من داخل مطعم يقوم فيه بإعداد آلاف وجبات “بورجر” لمنكوبي الزلال وخاصة من الأطفال.

توزيع الوجبات

وظهر الشيف بوراك وهو يقوم بإعداد اللحوم لعمل الساندوتشات وتوزيعها مجانًا على الأطفال الذين أصبحوا يسكنون الخيام بعد أن تهدمت منازلهم جراء زلزال 2 فبراير المدمر.

وما لفت الانتباه هو الحالة التي ظهر عليها الشيف بوراك، من حزن وعدم ظهور الابتسامة المعروفة عنه، كما أنه ترك لحيته طويلة على غير المعتاد الأمر الذي فسره المغردين بأنها في حالة حزن كبيرة على ضحايا الزلزال.

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بوراك يستنجد

وكان مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تداولوا صورًا للشيف التركي الشهير “بوراك” وهو يبكي من شدة ما خلفه زلزال تركيا من دمار.

وبحسب ما تم تداوله في مقطع فيديو عن الشيف بوراك فإنه يطلب المساعدة قائلا :”: “الوضع صعب..لا نستطيع فعل أي شئ هُنا”.

كما ظهر الشيف بوراك وعيناه قد اغرورقت بالدموع أمالم أحد العقارات المنهارة جراء الزلزال المدمر.

وتسبب الزلزال في خسائر فادحة حيث أدى إلى وفاة حوالي 48 ألفًا وإصابة آلاف آخرين.

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