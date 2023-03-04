فيديو يحسم الجدل.. هل المباني في المملكة جاهزة لمقاومة الزلازل؟

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أكد المهندس عبدالغني الجند، الخبير الهندسي وعضو الهيئة السعودية للمهندسين أن المباني التي نُفذت وفق المخططات الهندسية وأخذت في الاعتبار مقاومة الزلزال أثناء التصميم الإنشائي والمخططات فهي آمنة بإذن الله تعالى.

وأضاف الجند، لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”: “من فضل الله عز وجل أنه منذ تاريخ 1-7-2021 أصبح تطبيق كود البناء السعودي إلزامياً على جميع المباني، وهذه ميزة ستسهم في رفع كفاءة المباني الحديثة بشكل غير عادي.

أهمية التصميم الهندسي

وتابع “أيضا جاء تعميم منذ فترة قريبة جداً تضمن أن تكون المباني أثناء التصميم يؤخذ موضوع الزلازل في الاعتبار وهذا شيء ممتاز وتشكر وزارة الشؤون البلدية على هذه التوجيهات”.

وأضاف الجند “أنه قبل ذلك لم يكن الكثير من المباني تخضع للإشراف في عملية البناء، وكان أمر البناء يُترك لاجتهادات المالك أو المقاول”.

هذه المباني آمنة

ولفت إلى أن المباني التي نُفذت وفق المخططات الهندسة السليمة،وأخذت في الاعتبار التصميم الإنشائي المقاوم للزلزال، فهذه آمنة بإذن الله”.

وأشار إلى أن المباني التي تُرك الموضوع فيها لاجتهاد المقاول، أو اجتهاد المالك وتم استبعاد الجانب الهندسي أو صار قصور من بعض الجوانب الهندسية ربما يكون وضعها حرج إذا تعرضت لظرف قاسٍ”.

وختم الجند بقوله “شخصيا أدعو أن يتم مراجعة المباني التي لم يؤخذ موضوع الزلزال في الاعتبار أثناء التصميم أو التي يوجد بها قصور أو اجتهاد من المالك أو المقاول”.

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