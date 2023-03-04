تجمع الرياض الصحي: 3 أشكال لسوء التغذية تؤدي إلى مشكلات صحية

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شارك تجمع الرياض الصحي الأول، تغريدة، عبر حسابه على موقع “تويتر”، موضحًا أن سوء التغذية يتخذ ثلاثة أشكال، تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.

وأشكال سوء التغذية هي:

التغذية غير السليمة

يقصد بهذا المصطلح عدم الحصول على القدر المناسب من المغذيات الأساسية كالبروتين، والسعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة الفيتامينات والمعادن.

وفي هذه الحالة يضعف الجسم، وتتسم بكثرة الإصابة بالعدوى والأمراض، ونتيجة لفقدان التغذية الصحيحة، يتعرض الكثيرون للوفاة نتيجة الإصابة بأمراض شائعة كالحصبة أو الإسهال.

ولا يقاس سوء التغذية بكمية الطعام الذي يتم تناوله، وإنما بالمقاييس الفيزيائية للجسم كالوزن والطول والعمر والتحليل المخبري للدم.

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نقص التغذية

يستخدم هذا المصطلح لوصف حالة الأشخاص الذين لا يحتوي ما يتناولونه من طعام على السعرات الحرارية (الطاقة) الكافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الفسيولوجية اللازمة لحياة نشيطة.

التغذية غير المتوازنة

هي التغذية التي يتم فيها تناول أنواع معينة من المغذيات أكثر من الأخرى كالنشويات أو الدهون، فتظهر معها الأمراض المزمنة كالسمنة وأمراض القلب.

آثار سوء التغذية

النحافة الشديدة

زيادة الوزن (السمنة المفرطة)

قصر القامة الشديد مقارنة بعمر الشخص

نقص الفيتامينات والمعادن كنقص الحديد الذي يسبب فقر الدم)