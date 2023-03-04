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الحوثي يمارس عمليات سلب ونهب لعقارات وأراضي اليمنيين في صنعاء

الحوثي يمارس عمليات سلب ونهب لعقارات وأراضي اليمنيين في صنعاء

الحوثي يمارس عمليات سلب ونهب لعقارات وأراضي اليمنيين في صنعاء
١٠:٢٣:٤٤ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدان وزير الإعلاما اليمني، معمر الإرياني، أعمال السلب والنهب لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين اليمنيين في أحياء بالعاصمة صنعاء.

بلغت ذروتها

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من تسيير حملات عسكرية لتنفيذ عمليات سلب ونهب منظم لعقارات وأراضي ومزارع المواطنين، في أحياء الروضة، وعصر، بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومديريات همدان، وصرف، وبني مطر، بمحافظة صنعاء، والتي بلغت ذروتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تشريد المواطنين

وأضاف الإرياني أن: “أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها مليشيا الحوثي تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف، وكذالك الأحكام القضائية الصادرة عن قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتها، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديموجرافي، عبر تهجير وتشريد المواطنين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعدة”.

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تغيير التركيبة السكانية

وتابع: “نحذر من محاولات مليشيا الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب، لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين، ومساعيها إنشاء حزام طائفي يدين بالولاء لنظام الولي الفقيه في طهران حول العاصمة، ومخاطره على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وإمكانية العيش المشترك بين اليمنيين”.

المجتمع الدولي

واختتم الإرياني تغريدته قائلا: “نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف فوري لاعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار اليمن أعمال سلب ونهب صنعاء معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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