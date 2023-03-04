السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
إيران تتراجع وتفصح عن بيانات ومواقع نووية
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إيران تتراجع وتفصح عن بيانات ومواقع نووية

إيران تتراجع وتفصح عن بيانات ومواقع نووية

إيران تتراجع وتفصح عن بيانات ومواقع نووية
١٠:٢٥:٣٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت إيران عن موقفها المتشدد تجاه وكالة الطاقة الذرية، فيما يبدو أنها خطوة للتهدئة وسط عديد المشكلات التوا تواجهها إدارة خامنئي داخليا وخارجيا.

محادثات مع طهران

وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم السبت، أن إيران تعهدت بالتعاون مع الوكالة، التي تتطلع لرؤية نتائج للمحادثات مع طهران.

وقال جروسي في البيان المشترك مع طهران، اليوم إن: إيران وافقت على السماح بالتحقيق من بياناتها ومواقعها النووية، بعدة أن تراجعت عن موقفها السابق، كما أنها ستعمل على توضيح تواجد جزيئات يورانيوم في منشأة فوردو.

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المزيد من المراقبة

وفي الوقت نفسه، رحب جروسي بالضمانات التي قدمتها إيران وبموافقتها على السماح للوكالة بإجراء المزيد من أنشطة المراقبة، معلنا عن عودة تشغيل كاميرات المراقبة قريباً في المنشآت النووية الإيرانية.

كما أعلن عن انعقاد اجتماع لاحق مع إيران، لتنظيم عمليات الرصد لأنشطتها النووية، وقال أن: الوكالة  ستزيد من عمليات التفتيش بمنشأة فوردو الإيرانية بنسبة 50%.

الكلمات الدلالية:
الاتفاق النووي الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي طهران منشآت إيران النووية

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