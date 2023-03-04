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الإطاحة بمواطنين لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة بالرياض

الإطاحة بمواطنين لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة بالرياض

الإطاحة بمواطنين لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة بالرياض
٠٩:٤٥:٥٥ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، من الإطاحة بمواطنين اثنين، في منطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2975 قرصا

وأصدرت “مكافحة المخدرات” بيانا، قالت فيه إنها: قبضت على مواطنين بمنطقة الرياض، لعرضهما وترويجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدد 2975 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وممنوعات.

وأضاف البيان أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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ضبط 4,962,000 قرص من مادة الإمفيتامين

وفي الثاني من مارس الماضي، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أنه تم ضبط 5 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكد أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها. أسفرت عن ضبط 4,962,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة “كابلات”، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض.

وأوضح أن المقبوض عليها هو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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