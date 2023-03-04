منتزهات منطقة الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة الدراسية (صور)

تواصل – واس:

تشهد المنتزهات بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية،ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة،وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات.

اقرأ أيضا:

الأمطار تغسل منتزهات الباحة وتروي الأودية والشعاب

وكثَّفت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛لتهيئة المنتزهات مع بدء العطلة المدرسية، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء، من خلال صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها, وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.

هطول أمطار على الباحة

في سياق آخر، هطلت – اليوم- أمطارٌ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة ، وعددًا من محافظاتها والمراكزَ التابعة لها.

اقرأ أيضا:

«أمانة الجوف» تهيئ الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار خلال إجازة الصيف

وجذبت الأمطار الأهالي للاستمتاع بالأجواء، جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

اقرأ أيضا:

منتزهات مكة البرية تتحول إلى مسطحات خضراء بعد هطول الأمطار .. وتستهوي الأهالي والمقيمين بالمنطقة