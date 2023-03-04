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منتزهات منطقة الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة الدراسية (صور)

منتزهات منطقة الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة الدراسية (صور)

منتزهات منطقة الباحة تستقبل الزوار خلال الإجازة الدراسية (صور)
٠٩:٤٥:٤٨ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تشهد المنتزهات بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ للاستمتاع بالأجواء الربيعية،ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء بين أحضان الطبيعة،وممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات.

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وكثَّفت أمانة منطقة الباحة جهودها الميدانية؛لتهيئة المنتزهات مع بدء العطلة المدرسية، لاستقبال السكان والزوار المتوقع حضورهم بشكل لافت، خاصة مع اعتدال الأجواء، من خلال صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها, وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار خلال وجودهم في منطقة الباحة ومحافظاتها.

هطول أمطار على الباحة

في سياق آخر، هطلت – اليوم- أمطارٌ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة ، وعددًا من محافظاتها والمراكزَ التابعة لها.

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وجذبت الأمطار الأهالي للاستمتاع بالأجواء، جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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