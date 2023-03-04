مطالب برلمانية في دولة عربية بتخفيض عدد ساعات العمل

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تقدم برلماني كويتي، باقتراح يقضي بتخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم.

الدوام المرن

وطالب البرلماني الكويتي د. محمد الحويلة، بفتح خيار العمل بنظام الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وبناءً على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية، حسب “القبس”.

الأداء الوظيفي

وأقرت لجنة الموارد البشرية في البرلمان الكويتي اقترائح النائب، الذي شرح أن الدوائر الحكومية تعاني من سلبيات دون إيجاد حلول لكيفية تحفيز الموظف نحو أداء أفضل.

واعتبر الاقتراح أن ساعات العمل الحالية والتشدد في الحضور والانصراف بدلاً من البحث عن المرونة يضعف الأداء الوظيفي للموظف، حيث سينصب تركيزه في الحضور والانصراف وكيفية الحفاظ على النسبة المرصودة له في التقييم.

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نتائج إيجابية

وأورد الحويلة أن دراسات عديدة كشفت أن تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين قد يكون له نتائج أكثر إيجابية بتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين الخدمة.

وأضان أن العديد من الدول منها قطر، واليابان، ونيوزيلندا، والسويد، وهولندا، وروسيا، أصدرت قرارات بتخفيض ساعات العمل اليوم أو جعل أسبوع العمل أربعة أيام بدلاً من خمسة، بهدف النهوض بالكفاءة الوظيفية وزيادة إنتاجية الموظف، وأعطت خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين بما يراعي احتياجاتهم وظروفهم خصوصاً الظروف الأسرية.