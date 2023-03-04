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دراسة تحذر من خطورة الضوضاء على صحة القلب
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دراسة تحذر من خطورة الضوضاء على صحة القلب

دراسة تحذر من خطورة الضوضاء على صحة القلب

دراسة تحذر من خطورة الضوضاء على صحة القلب
٠٨:٤٤:٤٧ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت دارسة حديثة خطورة الضوضاء على صحة القلب، مؤكدة أن الضوضاء، وخاصة الليلية، ترفع مستوى هرمون التوتر، وتؤدي إلى تفاعلات الإجهاد الذهني، وارتفاع ضغط الدم.

وتوصل الباحثون في الدراسة، أن ضوضاء المرور ترتبط بارتفاع ضغط الدم، ويشمل ذلك حركة السيارات على الطرق والسكك الحديدية والطيران، لكن لم يجد الباحثون ارتباطاً بين ضوضاء الطائرات في النهار وضغط الدم.

نتائج الدراسة

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الضوضاء الليلية قد تؤدي إلى اضطرابات النوم وانقطاعاته، وبالتالي زيادة ملحوظة في توليد أنواع الأكسجين التفاعلية، والتهاب الأوعية الدموية داخل الدماغ.

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وأجريت الدراسة في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانياً، ونُشرت على موقع المجلة الكندية لأمراض القلب. واعتمد البحث على تقييم 35 دراسة مقطعية سابقة.

الضوضاء وصحة القلب

وحذّرت النتائج من أن ضوضاء الطائرات الليلية يمكن أن تسبب وفيات حادة في القلب والأوعية الدموية، وأن الضوضاء الليلية بشكل عام قد تؤثر على تيبس الشرايين.

في سياق متصل، دعت نتائج الدراسة، إلى زيادة المساحات الخضراء حول المناطق السكنية لدورها الفعّال في تخفيف آثار الضوضاء.

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الضوضاء القلب تأثير الضوضاء على القلب دراسة

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