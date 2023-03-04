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أبل تحظر تحديثًا لتطبيق يستخدم تقنية GPT-3

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أبل تحظر تحديثًا لتطبيق يستخدم تقنية GPT-3

أبل تحظر تحديثًا لتطبيق يستخدم تقنية GPT-3

أبل تحظر تحديثًا لتطبيق يستخدم تقنية GPT-3
٠٩:٤٧:٤٦ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة أبل حظر التحديث الأخير لتطبيق البريد الإلكتروني BlueMail، الذي يستخدم نسخة مخصصة من نموذج لغة GPT-3 الخاص بـ OpenAI.

محتوى غير مناسب للأطفال

وجرت اتصالات بين “أبل”، ومطوري “بلو ميل” أسفرت عن تأجيل الموافقة على تحديث التطبيق باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف من أن ينشئ هذا محتوى غير مناسب للأطفال، حسب “وول ستريت جورنال”، و”العين الإخبارية”.

إجراء غير عادل

من جانبه، اعتبر بن فولاتش، الشريك المؤسس المشارك لشركة بليكس، المطورة لتطبيق بلو ميل، عبر “تويتر” أن: “أبل تستهدف بلو ميل بشكل غير عادل”.

وأضاف أن: “التطبيق يحتوي على فلترة للمحتوى ومن الممكن أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأعمار المسموح لها باستخدام التطبيق إلى تقليص الانتشار لمستخدمين جدد محتملين”.

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مراجعة التصنيف العمري 

وبالفعل، طلبت شركة أبل، التي رفضت تحديث التطبيق الأسبوع الماضي، من الشركة مراجعة التصنيف العمري للتطبيق لمن تزيد أعمارهم عن 17 عامًا أو تنفيذ تصفية المحتوى، حيث قد ينتج BlueMail محتوى غير مناسب لجميع الجماهير.

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OpenAI الذكاء الاصطناعي تطبيق بلو ميل شركة أبل لغة GPT-3 محتوى غير مناسب

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