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برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف في عدة مجالات

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف في عدة مجالات

برنامج العمل عن بُعد يعلن عن وظائف في عدة مجالات
٠٨:١٧:٤٢ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي إداري.
  2. كاتب اداري عام.
  3. اختصاصي تسويق.
  4. أخصائي بحث تربوي.
  5. اختصاصي تسويق.
  6. كاتب اتصال.
  7. كاتب استعلامات.
  8. كاتب شكاوى.
  9. مندوب مبيعات.
  10. مهندس صناعي.
  11. مهندس ادارة مشاريع.
  12. والمزيد …

 عن البرنامج:

  • برنامج العمل عن بعد” هو أحد المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها، الذين تحول عدة عوائق بينهم وبين حصولهم على فرص العمل المناسب ويعد بمثابة أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل الوزارة يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد.
  • يخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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