أرباح تويتر تتراجع بنسبة 40% بنهاية 2022

تواصل – فريق التحرير:

سجلت شركة تويتر تراجعا بنسبة 40% للإيرادات والأرباح المعتدلة لشهر ديسمبر الماضي 2022، بعد تراجع شركات كبرى عن الإعلان على المنصة.

بنسبة 71%

وخفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر، وذلك طبقاً لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا اندكس.

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سلامة العلامة التجارية

وفي نوفمبر الماضي، نصحت مجموعة “أومنيكوم” للدعاية والتسويق، عملاءها، بوقف إنفاقهم على الإعلانات في “تويتر” على المدى القصير، بشكل مؤقت.

وأصدرت “أومنيكوم”، مذكرة داخلة، جاجء فيها: “يبدو أن قدرة تويتر على الحفاظ على المستوى السابق لإجراءات سلامة العلامة التجارية وفعاليتها معوقة على المدى القريب”، حسب “رويترز”.

وعلى الرغم من اعتقاد مجموعة أومنيكوم أن هذا من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة بيئة المخاطرة بشكل ملحوظ للمعلنين فإن خطر الارتباط بمحتوى غير آمن يمكن أن يرتفع ويجب أخذ مثل هذا في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استخدام المنصة”.