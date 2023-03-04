محام: قانون منع التسول يجرم من يستجدي لطلب المال.. وهذه تفاصيل العقوبة

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المحامي صالح التركي، أن قانون منع التسول يجرم من يستجدي أو يسترحم الناس للحصول على المال بدون مقابل.

وقال التركي، وفق لـ”قناة السعودية”: “إن المستول يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر أو بغرامة 50 ألف ريال أو بهما معا”.

وتابع التركي “أن المتسول يستخدم الاسترحام والاستعطاف وبذل ماء الوجه لطلب المال”.

ولفت المحامي صالح التركي، إلى أن أول وأهم صفة في المتسول أنه يستجدي ويسترحم الناس ويتذلل لطلب المال والحصول عليه بأي طريقة.

التسول أفعال غير مشروعة

وفي وقت سابق، حذرت النيابة العامة من أن التسول يعد أفعال غير مشروعة، وممارسات محظورة، تنطوي على محاذير أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية، تتسم بالخطورة العالية.

وأوضحت النيابة العامة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقوبات جرائم التسول المنصوص عليها في نظام مكافحة التسول.

وأفادت النيابة بأن العقوبات هي:

1- السجن مدة تصل إلى سنة

2- غرامة تصل إلى مائة ألف ريال

3- الإبعاد عن المملكة لكل من عوقب من غير المواطنين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقا لأحكام الفقرة السابقة، بعد انتهاء عقوبته، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

#النقطة_العمياء | المحامي صالح التركي: قانون منع التسول يجرم من يستجدي أو يسترحم الناس للحصول على المال بدون مقابل. #قناة_السعودية @salahalghaydan pic.twitter.com/R5Y1rlOyRN — قناة السعودية (@saudiatv) March 2, 2023

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