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قوات الاحتلال تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية
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قوات الاحتلال تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية
٠٧:٥٤:٣٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 56 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية الشهر الماضي، وتسليم إخطارات بهدم 66، ضمن عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل العام الماضي بهدف تكريس الاستيطان.

وقالت هيئة مقاومة الجدار في تقرير : إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 636 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم الشهر الماضي، بالتزامن مع المصادقة على 23 مخططاً استيطانياً لإقامة 4625 وحدة استيطانية، واقتلاع أكثر من 562 شجرة زيتون، والاستيلاء عل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بهدف توسيع المستوطنات.

تحذير من خطورة المخططات الصهيونية

من جانبه ، قال منسق التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود في تصريح : إن هناك تسارعاً في عمليات الاستيطان والتهويد منذ بداية العام الجاري، من خلال مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة نحو 15 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة لوجود مخططات تهدف لتعزيز الاستيطان، خاصة في المناطق المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية.

وحذر أمير داود من خطورة تلك المخططات على الوجود الفلسطيني خاصة في مناطق مثل الأغوار، والقرى والتجمعات الفلسطينية التي تقع في غلاف القدس، والتي يخطط الاحتلال لتهجيرها، وتحديداً في قرية الخان الأحمر وتجمع أبو النوار.

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الكلمات الدلالية:
الاحتلال الضفة الغربية الكيان الصهيوني فلسطين

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