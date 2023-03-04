أمطار وسيول في منطقة مكة وتحذير من مركز الأزمات

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دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة ؛ لأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ابتداءً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، بمشيئة الله.

فيما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول أمطار غزيرة على القصيم وحائل وبعض أجزاء من منطقة الجوف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

أمطار الرياض

وأضاف “العقيل” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات أولية على تعرض منطقة الرياض لهطول أمطار وفقًا لهذه الحالة الجوية.

لكن خبير الأرصاد، توقع هطول أمطار على منطقة الرياض خلال الأسبوع المقبل وفقًا لما قد يظهر من تفاصيل الحالة الجوية الجديدة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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