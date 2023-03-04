450 سوار يد للزائر الصغير.. حزمة خدمات من شؤون الحرمين لضيوف الرحمن

تواصل – واس:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، سلسلة من خدماتها النوعية للمعتمرين والمصلين، وقاصدي البيت العتيق من ضيوف الرحمن.

التوعية الرقمية

وتنوعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 24.960 من عبوات زمزم، والكتيبات والمطويات لـ 2.550 مستفيدًا، وتقديم التوعية الرقمية لـ 30.000 مستفيد، إلى جانب 83.000 مستفيداً من التوعية الميدانية.

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خدمات متعددة

وجرى تقديم خدمة التطويف لـ 2.003 مستفيدين، واستخدام 130.000 لتر من المطهرات، و 3.000 لتر من المعطرات، و32.700 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 5.600 لتر من معقمات الأيدي، و 2.900 لتر من التعقيم بالروبوتات، و 2.700 لتر من التعقيم بالبايوكير، و 32.700 لتر في تعقيم الأسطح.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 450 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات التطوعية لـ 24.450 مستفيداً، والخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 3.581 مستفيداً، إلى جانب فرش 25.000 سجادة بالمسجد الحرام.

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الذكاء الاصطناعي

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الجمعة، حزمة من الأعمال و الخدمات الفنية والتشغيلية ونخبة من القوى البشرية المتخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل والمعدات التقنية المزودة بمميزات الذكاء الاصطناعي التي وفرتها الرئاسة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

صلاة الجمعة

وكانت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة رفعت جاهزيتها لاستقبال مؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وهيأت المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لخلق بيئة تعبدية آمنة لقاصدي بيت الله الحرام.

وعملت الوكالة على متابعة تنفيذ أوامر العمل لتشغيل وصيانة الأنظمة الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية بالمسجد الحرام ومرافقه من خلال فريق عمل هندسي ميداني.