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وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عدة تخصصات

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وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عدة تخصصات

وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عدة تخصصات

وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عدة تخصصات
٠٧:٠٣:٤٧ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

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  1. مدير عمليات الأمن.
  2. قائد تنفيذ الصيانة.
  3. مراجع داخلى.
  4. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  5. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.
  6. مسؤول ما قبل الجائزة.
  7. أخصائي أول للمنح والعقود.
  8. عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني.
  9. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  10. مخطط المشروع.
  11. عالم الموظفين.
  12. اخصائي تسويق.
  13. والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية فرص وظائف وظائف شاغرة

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