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في أقل من شهر.. 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها

في أقل من شهر.. 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها

في أقل من شهر.. 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها
٠٧:٠٢:٥٩ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 السادس من فبراير الماضي.

وأوضحت “آفاد” في تغريدة اليوم السبت، أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من السادس من شهر فبراير الماضي إلى 4 مارس الحالي، في تركيا ومحيطها.

ثلاثة زلازل جديدة

وكانت آفاد قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت أن ثلاثة زلازل ضربت ثلاث ولايات في جنوب وجنوب شرق البلاد، اليوم السبت.

وقالت آفاد إن زلزالا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

كما ضرب زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة، جنوبي البلاد.

زلزال تركيا وسوريا المدمر

وضرب زلزالان مدمران في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمالي سورية، بقوة 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، وخلف الزلزالان أكثر من 50 قتيلا في سورية وتركيا.

وأوضحت الحكومة التركية، أنه تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل .

وتسبب الزلزال في تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سورية بنحو 8.8 مليون شخص.

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