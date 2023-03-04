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وثيقة من الكونجرس تكشف منح واشنطن 192 رخصة تصدير لشركات صينية محظورة

وثيقة من الكونجرس تكشف منح واشنطن 192 رخصة تصدير لشركات صينية محظورة

وثيقة من الكونجرس تكشف منح واشنطن 192 رخصة تصدير لشركات صينية محظورة
٠٧:٠٢:٣٧ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، وثيقة كشفت عن موافقة إدارة الرئيس جو بادين على منح 192 ترخيصا بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار، لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية.

تكنولوجيا خاضعة للرقابة

وجرى الموافقة على 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص فصل فيها بين يناير ومارس 2022، وأن 115 من التراخيص التي جرت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة، ولشركات مدرجة على قائمة واشنطن السوداء للتجارة منذ أوائل عام 2022، حسب “العربي”.

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اعتراضات الجمهوريين

من جهة أخرى، واجه قرار الإدارة الأمريكية، نقدا لاذعا من النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي اعتبر في بيانه أن تصدير التكنولوجيا الأمريكية يعزز جهود الصين العسكرية والرقابية.

وفي المقابل، صرحت وزارة التجارة الأمريكية أنه جرى التدقيق بشكل جيد في هذه الطلبات بحيث لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي الأمريكي.
وبررت الوزارة منح رخص التصدير لعدد من الشركات الصينية، قائلة: إن وزارات الدفاع والطاقة والخارجية شاركت في اتخاذ هذه القرارات.
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الكونجرس الأمريكي جو بايدن منح تراخيص لشركات صينية وثيقة أمريكية وزارة التجارة الأمريكية

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