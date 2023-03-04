السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الأسهم ترتفع والنفط يحقق مكاسب أسبوعية والذهب يتراجع
450 سوار يد للزائر الصغير.. حزمة خدمات من شؤون الحرمين لضيوف الرحمن
محام: قانون منع التسول يجرم من يستجدي لطلب المال.. وهذه تفاصيل العقوبة
قوات الاحتلال تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية
أمطار وسيول في منطقة مكة وتحذير من مركز الأزمات
وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في عدة تخصصات

الرئيسية

 /

محليات

 /

52 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق في المملكة

52 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق في المملكة

52 مبادرة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق في المملكة
٠٧:٠٢:٤٦ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ العديد من المبادرات في إستراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة؛ منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير.

يأتي ذلك بالاضافة لـ9 مبادرات بجودة الطرق، و 7 مبادرات مع القطاع الخاص، و 3 مبادرات للكثافة المرورية، و 5 مبادرات للحوكمة، و 4 مبادرات للاستدامة المالية، و 4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.

استراتيجية قطاع الطرق

ووضعت الإستراتيجية عدداً من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية .
وتهدف إستراتيجية قطاع الطرق للوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.

دعم الناتج المحلي

ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير على دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، حيث يتوقع أن تستهدف الإستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 74 مليار ريال بحلول عام 2030؛ مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.

وستقوم الهيئة العامة للطرق بالاشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال ممارسة الهيئة لدورها الأساسي في تنظيم كافة شبكة الطرق الوطنية، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.

الجدير بالذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تُعتبر أحد الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.

اقرأ أيضا:

بدء الإلزام بتطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية لجميع الناقلين في نشاط نقل البضائع على الطرق البرية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إستراتيجية قطاع الطرق المملكة سلامة الطرق مبادرات

مواد ذات صلة

المزيد
توضيح مهم من حساب المواطن: هذه خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية

توضيح مهم من حساب المواطن: هذه خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية

١٠:٤٥ ص، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
غداً.. محافظ «تحلية المياه» يرعى ملتقى العطاء المجتمعي

غداً.. محافظ «تحلية المياه» يرعى ملتقى العطاء المجتمعي

٠٦:٣١ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠١٦
تعليقاً على «فتاة التحلية».. القرني: التحلل من الهوية بحجة المعاصرة «جريمة» (فيديو)

تعليقاً على «فتاة التحلية».. القرني: التحلل من الهوية بحجة المعاصرة «جريمة» (فيديو)

١٢:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٦
متحدث الصحة يكشف سبب إيجابية مسحة «كورونا» بعد مرور 20 يوماً (فيديو)

متحدث الصحة يكشف سبب إيجابية مسحة «كورونا» بعد مرور 20 يوماً (فيديو)

٠٩:٥٩ م، الأحد، ١٤ فبراير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *