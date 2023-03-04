الأسهم ترتفع والنفط يحقق مكاسب أسبوعية والذهب يتراجع

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أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ125 نقطة وبنسبة 1.2 %، مغلقا عند 10278 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10153 نقطة.

17 مؤشرا ترتفع

وسجل متوسط التداول اليومي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 32 % ليصل إلى 4.65 مليار ريال، وذلك مقارنة بمتوسط التداول اليومي للأسبوع الذي يسبقه والبالغ 3.51 مليار ريال.

وسجل 17 مؤشرا ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، في المقابل انخفضت 4 مؤشرات، وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات، ارتفاعات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.1 %، ثم مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية، بنسبة 4%، كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.8 %.

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مكاسب النفط

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية، بختام تعاملات الأسبوع الماضي، بعد استقرارها أمس الجمعة، وتعد مكاسب النفط هي الثانية على التوالي أسبوعيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.79 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.18 دولار للبرميل، حسب “الاقتصادية”.

ووفقا لـ”رويترز”، ارتفع خام برنت نحو 1.9% منذ بداية الأسبوع، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بنحو 2.4%.

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الذهب يتكبد خسائر

وللأسبوع الثاني على التوالي أيضا، حقق الذهب مكاسب في المعاملات الفوري، ولا سيما الجلسات الأخيرة، إلا أنه أنهى الأسبوع على خسارة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1831.10 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1837.20 دولار.

وما ضغط أيضا على الذهب، وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لأعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر 2022، كما زاد أيضا مؤشر الدولار 0.3%.

الدولار يتقدم

تراجع اليورو مقابل الدولار 0.5% مقابل الدولار إلى 1.0618 دولار، بعدما أظهرت بيانات، أن التضخم في منطقة اليورو ليس مرتفعا بالقدر الذي تخوف منه المستثمرون.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.46% إلى 1.1970 دولار، بفعل تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي الذي قال إنه “لم يتم تحديد أي شيء” فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة في المستقبل”.

وأيضا، هبط الين 0.3% إلى 136.65 للدولار في التعاملات المبكرة، بينما نزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي واليوان الصيني قليلا بعد مكاسب الأربعاء إثر بيانات نشاط التصنيع في الصين.

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