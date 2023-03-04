مطاردة سائق سيارة مسروقة تنتهي بانهيار مبنى في أمريكا (فيديو)

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شهدت ولاية أمريكية حادثًا مروريًا خطيرًا وغريبًا تسبب في انهيار مبنى مكون من أكثر من طابق.

مطاردة سائق سيارة مسروقة

وفي التفاصيل، نشر مكتب النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وأخرى تابعة للشرطة أظهرت مطاردة سائق سيارة مسروقة لينتهي الحادث بشكل مروع.

وتأتي هذه المطاردة -التي وقعت في الثامن من فبراير الماضي- في أعقاب تلقي شرطة بالتيمور بلاغا عن حادثة سرقة سيارة سوداء، ورصدت الدوريات عبورها شمال شرق منطقة بالتيمور، وحاولوا إيقافها واللحاق بها دون جدوى.

وفاة ومصابين

ويظهر في مقاطع الفيديو -التي نُشرت في الثاني من مارس الجاري- عبر يوتيوب اصطدام السائق بسيارة أخرى مما تتسبب باصطدام السيارتين بأحد المشاة ومن ثم بمنزل فارغ انهار على السيارتين، الأمر الذي أسفر عنه مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.

وتقرر نشر هذه المقاطع بعد انتهاء فترة التحقيقات وسماح النائب العام بنشر مقاطع الفيديو في بيان أصدره الموقع الرسمي يوم أمس الجمعة.

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