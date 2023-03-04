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رسميا.. دولة عربية تبدأ في حظر الخمور
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رسميا.. دولة عربية تبدأ في حظر الخمور

رسميا.. دولة عربية تبدأ في حظر الخمور

رسميا.. دولة عربية تبدأ في حظر الخمور
٠٦:٠٧:٤٩ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت سلطات دولة العراق، بدء تنفيذ قرار بمنع دخول المشروبات الكحولية إلى البلاد، الذي وافق عليه البرلمان العراقي منذ عام 2016.

منع الاستيراد والتصدير والبيع

وأصدرت الهيئة العامة للجمارك العراقية، بيانا، قالت فيه إنها: “وجهت كافة المناطق والمراكز التابعة لها بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

وأثار تفعيل قانون “واردات الدولة” المقر عام 2016، والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب “إرم نيوز”.

موافقة البرلمان

وصوت البرلمان العراقي آنذاك، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ، بسبب رفض أوساط شعبية له، نظرا لنشاط العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية.

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ضبط كمية في الكويت

وفي العام الماضي، أوقف رجال الجمارك الكويتية 3 حاويات قادمة من دول خليجية، تحتوي على كمية كبيرة من الخمور كانت مخبأة بشكل سري، وبطريقة صعبة للغاية ما اضطرهم للاستعانة برجال قوة الإطفاء.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فإن الحاوية تحتوي على بطاريات، وبتفتيشها بدقة وعناية عثروا على كمية كبيرة من الخمور خبئت بشكل سري.

وعلى الفور تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لرصد وضبط المتهمين.

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أخبار العراق استيراد الخمور في العراق المشروبات الكحولية دولة عربية تحظر الخمور

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