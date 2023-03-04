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زلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا

زلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا

زلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا
٠٥:٤١:٣٤ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة ضرب جزر كيرمدك في نيوزيلندا، اليوم السبت.

وأضاف المركز الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 183 كيلومترا.

وذكر نظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) أنه لم يصدر أي إنذار من أمواج مد بعد الزلزال.

زلزال تركيا

كشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

استمرارا أعمال الإنقاذ 

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين، وفق وكالة “عمون”.

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آلاف العناصر 

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن هناك 234 ألفا و636 شخصاً من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

20 مليون شخص

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى” نحو عشرين مليون شخص، ما بين ضحايا ومفقودين وعالقين ومتضرين.

وبالأمس، أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هطاي جنوبي البلاد.

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الكلمات الدلالية:
زلزال تركيا زلزال جزر كيرمدك نيوزيلندا هزة ارضية

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