السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مطاردة سائق سيارة مسروقة تنتهي بانهيار مبنى في أمريكا (فيديو)
بسبب “التفحيط”.. احتراق سيارة وسط الصحراء “فيديو متداول”
زلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا
ثلث مواطني المملكة في خطر بسبب هذا المرض.. استشاري يحذر
“وما تدري نفسي بأي أرض تموت”.. 3 أطفال نجوا من الزلزال وتوفوا في حريق داخل خيمة
جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“وما تدري نفسي بأي أرض تموت”.. 3 أطفال نجوا من الزلزال وتوفوا في حريق داخل خيمة

“وما تدري نفسي بأي أرض تموت”.. 3 أطفال نجوا من الزلزال وتوفوا في حريق داخل خيمة

“وما تدري نفسي بأي أرض تموت”.. 3 أطفال نجوا من الزلزال وتوفوا في حريق داخل خيمة
٠٥:٠٢:١٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مُحزنة توفى 3 أطفال في حريق داخل خيمة ضمن الخيام المخصصة لمنكوبي زلزال سوريا، بعد نشوب حريق بها ما أدى إلى تفحهما.

وأعلن الدفاع المدني السوري في مناطق “المعارضة” بشمال سوريا وفاة ثالث طفل متأثرًا بحروقه التي تعرض لها إثر احتراق خيمة ذويه بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.

الخوذ البيضاء

وقالت “الخوذ البيضاء”، في بيان، إن الطفل زيد غنام توفي مساء أمس الجمعة، متأثرًا بحروق أصيب بها مع عائلته يوم الإثنين إثر حريق في خيمة لجأوا إليها بعد الزلزال، قرب عزمارين غربي إدلب.

وأشار البيان إلى أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 3 أطفال، ولا يزال 3 أطفال وامرأتان يتلقون العلاج.

وفاة طفلان

ويوم الثلاثاء الماضي، توفي الطفلان محمد ورشا إثر إصابتهما بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في خيمة ذويهما قرب عزمارين.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الحريق اندلع في الخيمة بعد سكب الأم مادة المازوت على مدفأة الحطب لإشعاله.

نجوا من الزلزال

والعائلة المنكوبة تضرر منزلها في بلدة عزمارين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 51 ألفًا في البلدين، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز إيواء قريب.

اقرأ أيضا

اللقطات الأولى لزلزال سوريا من داخل مسجد في إدلب

الصورة

الكلمات الدلالية:
أطفال سوريين حريق خيمة زلزال سوريا سوريا‬‏ وفاة أطفال في حريق

مواد ذات صلة

المزيد
«البرول» ترفض الإفراج عن حميدان التركي

«البرول» ترفض الإفراج عن حميدان التركي

٠٦:٢١ م، الأثنين، ١١ مايو ٢٠١٥
توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً

توقعات الطقس: أمطار غزيرة على 12 محافظة حتى التاسعة مساءً

٠٩:١٠ ص، السبت، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على الرياض و10 مناطق

«الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان السيول على الرياض و10 مناطق

٠٧:٢٣ ص، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠٢٣
سفير قطر بمجلس حقوق الإنسان يُلْجِم «دشتي» إثر مهاجمته المملكة (فيديو)

سفير قطر بمجلس حقوق الإنسان يُلْجِم «دشتي» إثر مهاجمته المملكة (فيديو)

٠٥:٠١ م، السبت، ٢٥ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *