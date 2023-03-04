“وما تدري نفسي بأي أرض تموت”.. 3 أطفال نجوا من الزلزال وتوفوا في حريق داخل خيمة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مُحزنة توفى 3 أطفال في حريق داخل خيمة ضمن الخيام المخصصة لمنكوبي زلزال سوريا، بعد نشوب حريق بها ما أدى إلى تفحهما.

وأعلن الدفاع المدني السوري في مناطق “المعارضة” بشمال سوريا وفاة ثالث طفل متأثرًا بحروقه التي تعرض لها إثر احتراق خيمة ذويه بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.

الخوذ البيضاء

وقالت “الخوذ البيضاء”، في بيان، إن الطفل زيد غنام توفي مساء أمس الجمعة، متأثرًا بحروق أصيب بها مع عائلته يوم الإثنين إثر حريق في خيمة لجأوا إليها بعد الزلزال، قرب عزمارين غربي إدلب.

وأشار البيان إلى أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 3 أطفال، ولا يزال 3 أطفال وامرأتان يتلقون العلاج.

وفاة طفلان

ويوم الثلاثاء الماضي، توفي الطفلان محمد ورشا إثر إصابتهما بحروق بالغة جراء الحريق الذي اندلع في خيمة ذويهما قرب عزمارين.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الحريق اندلع في الخيمة بعد سكب الأم مادة المازوت على مدفأة الحطب لإشعاله.

نجوا من الزلزال

والعائلة المنكوبة تضرر منزلها في بلدة عزمارين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا الشهر الماضي، وأدى إلى مقتل أكثر من 51 ألفًا في البلدين، ما دفعها إلى اللجوء إلى مركز إيواء قريب.

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