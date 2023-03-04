بسبب “التفحيط”.. احتراق سيارة وسط الصحراء “فيديو متداول”

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وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اشتعال النيران في سيارة مزدوجة الكابينة، بسبب ممارسة التفحيط في وسط الصحراء.

اشتعلت فجأة

وأظهر الفيديو، الذي التقطه -فيما يبدو- أحد المتواجدين في المكان بكاميرا جواله، عددا من السيارات، يمارس سائقوها التفحيط في رمال الصحراء، ثم اندلعت النيران فجأة في مقدمة سيارة، وسط ذهول المتواجدين.

وبقيت السيارة في مكانها، بعد أن سيطر الحريق على معظمها، كما أظهر الفيديو المتداول.

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“المرور” تكشف عن عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها

عقوبة التفحيط في المملكة

من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، عن عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

المرة الأولى:

حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

المرة الثانية:

حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

المرة الثالثة:

حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

يُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتيْن في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.