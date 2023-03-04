جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وقانونية عبر (جدارات) في مختلف التخصصات (الإدارية، القانونية، الهندسية، التقنية)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

باحث استثمار.

باحث تدريب وابتعاث.

باحث عمليات موارد بشرية.

باحث قانوني.

باحث مشتريات مساعد.

باحث ميزانية مساعد.

مدقق حسابات.

مدقق رواتب.

مطوّر برامج أول.

مهندس مدني مساعد.

مهندس معماري مساعد.

التخصصات :

الإدارية.

القانونية.

الهندسية.

التقنية.

المراتب:

المرتبة السادسة.

المرتبة السابعة.

المرتبة الثامنة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).