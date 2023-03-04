السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
بسبب اختلاف مسميات السكر المضاف.. “الغذاء والدواء” تنصح بهذا الأمر
حساب المواطن يحسم الجدل بشأن توقف الدعم في أول إبريل
بسبب الاعتداء على أحد رجال الأمن ..تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة بمكة
شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا
مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي يعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

الرئيسية

 /

محليات

 /

جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم

جامعة حفر الباطن تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات.. رابط التقديم
٠٤:٤٨:٤٩ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية وقانونية عبر (جدارات) في مختلف التخصصات (الإدارية، القانونية، الهندسية، التقنية)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

باحث استثمار.

باحث تدريب وابتعاث.

باحث عمليات موارد بشرية.

باحث قانوني.

باحث مشتريات مساعد.

باحث ميزانية مساعد.

مدقق حسابات.

مدقق رواتب.

مطوّر برامج أول.

مهندس مدني مساعد.

مهندس معماري مساعد.

التخصصات :

الإدارية.

القانونية.

الهندسية.

التقنية.

المراتب:

المرتبة السادسة.

المرتبة السابعة.

المرتبة الثامنة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/08/07هـ الموافق 2023/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم جامعة حفر الباطن وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: مراكز كورونا تستوعب 120 حالة يومياً

الصحة: مراكز كورونا تستوعب 120 حالة يومياً

٠٧:٤٩ ص، الخميس، ٢٦ فبراير ٢٠١٥
جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا

جامعة نجران تعلن عودة الدراسة حضورياً لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا

١٢:٥٤ م، الأحد، ٠١ أغسطس ٢٠٢١
«النقد» تُلزم شركات تأمين مخالفة برد مبالغ أُخذت بغير حق إلى العملاء

«النقد» تُلزم شركات تأمين مخالفة برد مبالغ أُخذت بغير حق إلى العملاء

١١:٣١ ص، الأثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧
هل وردت أحاديث بشأن فضل الصيام في شهر رجب؟

هل وردت أحاديث بشأن فضل الصيام في شهر رجب؟

٠٣:٠٣ ص، الأحد، ١٣ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *