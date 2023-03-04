ثلث مواطني المملكة في خطر بسبب هذا المرض.. استشاري يحذر

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حذر استشاري الغدد الصماء والسمنة، د.حسين البدوي، من مرض السمنة، الذي يصيب نحو ثلث شعب المملكة، مما يجعلهم في خطر.

مضاعفات أمراض السمنة

وأوضح البدوي أن حوالي ثلثي شعب المملكة مصابون إما بزيادة الوزن، أو السمنة المفرطة، محذرا أنه من أخطر أمراض العصر لأنه يخلف للشخص مضاعفات وينتج عنه 51 مرضًا متنوعًا.

ولفت البدوي إلى أن من أخطر مضاعفات السمنة هو ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والكوليسترول، والتشحم الكبدي، والاختناق النومي، وارتجاع المرئي.

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السمنة عند الأطفال

وأشار البدوي إلى وجود عاملين أساسيين لارتفاع معدلات البدانة لدى الأطفال، أولهما كثرة التطبيقات الإلكترونية والاعتماد على الوجبات السريعة.

وثاني العوامل، كما أوضح الاستشاري، هو قلة الوعي بأخطار السمنة والأمراض الوماضاعفات التي قد تحدث بسببها.

أعلى معدلات السمنة في المملكة

ومع تغير الأنماط الغذائية والحركية، حسب البدوي، تتغير خريطة الإصابة بالسمنة، فيما دلت آخر الدراسات على أن المنطقة الوسطى ونجران تشهدان أكثر معدلات السمنة، أما في مضاعفات السكري فالمنطقة الشرقية هي الأكثر.