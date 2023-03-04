بسبب اختلاف مسميات السكر المضاف.. “الغذاء والدواء” تنصح بهذا الأمر

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نصحت هيئة الغذاء والدواء بالحرص على قراءة البطاقة الغذائية جيدا قبل اختيار المنتج الغذائي، لاختلاف مسميات السكر المضاف للمنتجات الغذائية.

مسميات السكر

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه توجد مسميات عدة للسكر تضاف للمنتجات الغذائية مثل:

– فراكتوز

– جلوكوز

– لاكتوز

– دكستروز

– كراميل

– سكروز

– شراب الذرة

– السكر البني

– عصير الفاكهة المركز

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أنواع السكري

وفي وقت سابق، أوضحت “الغذاء والدواء” أنواع أمراض السكري وهي:

السكري من النوع الأول

هو نقص إفراز الانسولين أو عدم إفرازه نهائيًا بسبب تلف في خلايا بيتا في البنكرياس مما يجعل المريض بحاجة للحصول على انسولين من مصدر خارجي مدى الحياة.

السكري من النوع الثاني

هو مقاومة الجسم لتأثير الانسولين، أو أن خلايا بيتا لا تنتج ما يكفي منه.

سكري الحمل

هو أي تغير في نسبة السكر بالدم وتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل، سواء استمر إلى ما بعد الولادة أم لم يستمر.

تحدث بعض الأنواع الخاصة من السكري لعدة أسباب، مثل: السكري أحادي المنشأ، أمراض البنكرياس مثل التليف الكيسي، بعض الأدوية (مثل: مركبات الكورتيزون وبعض الأدوية المستخدمة في علاج الإيدز)، كما يرتبط السكري ببعض المتلازمات (مثل: متلازمه داوون وكلاينفلتر وتيرنر).