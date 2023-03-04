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شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا
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شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا

شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا

شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا
٠٣:٤٨:٤١ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن اشتراطات الحصول على جواز السفر لمن هم بين سن 18 – 21 عاما، وكذلك من هم دون 18 عاما.

اشتراط الحصول على جواز سفر

1-  تسجيل الخصائص الحيوية في النظام لمن بلغ 12 عامًا فأكثر.

2- إضافة الأبناء في سجل الأسرة لمن هم دون 15 عامًا.

3- تسديد رسوم إصدار الجواز آليًا.

4-  التسجيل في منصة أبشر، والتسجيل في العنوان الوطني لفئة “18 – 21 عاما”.

5- موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضانه.

6- في حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، ثم الدخول على منصة أبشر، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

7- إحضار صورتين حديثتي التصوير مقاس 4×6 ملونة بخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز (لمن تعذر تقديم الخدمة لهم عبر منصة أبشر).

8- تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونياً وطباعتها.

9- إرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة مع صورة صك حصر الورثة، مع إحضار الأصل منها للمطابقة (لمن تعذر تقديم​ الخدمة لهم عبر منصة أبشر).

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