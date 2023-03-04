مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي يعلن عن توفر وظائف في عدة مدن

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

معالج الجهاز التنفسي II:

المؤهلات والخبرات:

بكالوريوس – رعاية الجهاز التنفسي

ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

خبرة: من سنتين إلى أربع سنوات.

استشاري أمراض النساء والتوليد:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البورد / الزمالة حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبولة من KAAUH أو التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادلها ، أو يجب أن يستوفي المرشح معايير SCHS لرتبة مستشار.

شهادة في دعم الحياة المتقدم في التوليد (ALSO)

خبرة: (3) سنوات تدريب في مجال تخصص معترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.

ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة.

سنة واحدة (1) أو أكثر بعد التدريب التخصصي / الزمالة خارج المملكة العربية السعودية في المعاهد المعتمدة دوليًا أو التخرج بشهادات البورد والتدريب مع عامين (2) من العمل بدوام كامل كمستشار.

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استشاري مساعد – أمراض النساء والتوليد: المؤهلات والخبرات: التخرج من كلية طب معترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.

إتمام خمس (5) سنوات من التدريب في أمراض النساء والتوليد أو برنامج التدريب على البورد السعودي أو الحصول على شهادة من التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.

يجب أن يفي المرشح الحالي للترخيص / التسجيل في SCHS بأمراض النساء والتوليد بمعايير SCHS لتصنيف المسجل في التخصص خلال عام واحد من تقديم الطلب.

شهادة في دعم الحياة المتقدم في التوليد (ALSO)

خبرة: الانتهاء بنجاح من (2) سنوات أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS.

خبرة (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة كشهادة مسجلة بعد.