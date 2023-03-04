مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي يعلن عن توفر وظائف في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
معالج الجهاز التنفسي II:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس – رعاية الجهاز التنفسي
- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- خبرة: من سنتين إلى أربع سنوات.
استشاري أمراض النساء والتوليد:
المؤهلات والخبرات:
- شهادة البورد / الزمالة حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبولة من KAAUH أو التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادلها ، أو يجب أن يستوفي المرشح معايير SCHS لرتبة مستشار.
- شهادة في دعم الحياة المتقدم في التوليد (ALSO)
- خبرة: (3) سنوات تدريب في مجال تخصص معترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.
- ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة.
- سنة واحدة (1) أو أكثر بعد التدريب التخصصي / الزمالة خارج المملكة العربية السعودية في المعاهد المعتمدة دوليًا أو التخرج بشهادات البورد والتدريب مع عامين (2) من العمل بدوام كامل كمستشار.
اقرأ أيضا:
وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني في عدة تخصصات
استشاري مساعد – أمراض النساء والتوليد:
المؤهلات والخبرات:
- التخرج من كلية طب معترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.
- إتمام خمس (5) سنوات من التدريب في أمراض النساء والتوليد أو برنامج التدريب على البورد السعودي أو الحصول على شهادة من التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.
- يجب أن يفي المرشح الحالي للترخيص / التسجيل في SCHS بأمراض النساء والتوليد بمعايير SCHS لتصنيف المسجل في التخصص خلال عام واحد من تقديم الطلب.
- شهادة في دعم الحياة المتقدم في التوليد (ALSO)
- خبرة: الانتهاء بنجاح من (2) سنوات أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS.
- خبرة (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة كشهادة مسجلة بعد.
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).