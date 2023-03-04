قائد قوة المملكة في عدن يزور عضوا بمجلس الرئاسة اليمني

تواصل – واس:

بتوجيهات من قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، ‏قام قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، وقائد قوة المملكة في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية، بزيارة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح وذلك بمقر قيادة قوات المقاومة الوطنية بالساحل الغربي.

العمليات الحربية

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث أشاد العميد صالح خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الأشقاء في المملكة.

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زيارة جبهة ثرة

وعلى جانب آخر، قام وزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري، وقائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، يرافقهما قائد قوة المملكة في عدن العقيد ذيب الشهراني، وعدد من القيادات العسكرية ، بزيارة لجبهة ثرة بمحافظة أبين للوقوف على جاهزية القوات.