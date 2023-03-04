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خطف الأحداث وفعل فاحشة اللواط.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في مكة المكرمة
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خطف الأحداث وفعل فاحشة اللواط.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في مكة المكرمة

خطف الأحداث وفعل فاحشة اللواط.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في مكة المكرمة

خطف الأحداث وفعل فاحشة اللواط.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في مكة المكرمة
٠٣:٠٤:٥٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عمر بن عبدالله بن عبيدالله البركاتي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف الأحداث واستدراجهم والذهاب بهم إلى مكان بعيد عن الغوث وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، والتسبب لهم بإصابات , واستغلال صفته الوظيفية , وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه ، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا. وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق / عمر بن عبدالله بن عبيدالله البركاتي ، اليوم السبت 12/ 8/ 1444هـ الموافق 4/ 3/ 2023م، بمحافظ جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو ينتهك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الداخلية اللواط حد القتل وزارة الداخلية

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