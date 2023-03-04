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والرياض في هذا الموعد.. توقعات بأمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل
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والرياض في هذا الموعد.. توقعات بأمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل

والرياض في هذا الموعد.. توقعات بأمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل

والرياض في هذا الموعد.. توقعات بأمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على القصيم وحائل
٠٣:٠٧:٣٧ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، هطول امطار غزيرة على القصيم وحائل وبعض أجزاء من منطقة الجوف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

أمطار الرياض

وأضاف “العقيل” خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات أولية على تعرض منطقة الرياض لهطول أمطار وفقًا لهذه الحالة الجوية.

لكن خبير الأرصاد، توقع هطول أمطار على منطقة الرياض خلال الأسبوع المقبل وفقًا لما قد يظهر من تفاصيل الحالة الجوية الجديدة.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأرصاد الرياض حائل طقس المملكة

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