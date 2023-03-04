السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”
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براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”

براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”

براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”
٠٢:٥٠:٣٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

عن البرنامج:

يقدم برنامج جدارة تجربة تدريب متميزة لحديثي التخرج، وذلك للتدريب على رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات، و تطوير الكفاءات الوطنية بإدخالها لسوق العمل بجاهزية عالية، وذلك من خلال ادراج المتدربين في برنامج لمدة سنة في مسار مهني يتضمن التدريب على رأس العمل، العمل على مشاريع قائمة و تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ادراج المتدربين في برنامج الإرشاد المهني، و إشراكهم في دورات تدريبية مهنية متخصصة.

 

التخصصات الأكاديمية المستهدفة:

تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.

نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

الهندسة.

القانون والحوكمة.

تفاصيل البرنامج:

 مدة البرنامج سنة.

مكافأة مالية تدفع شهرياً للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:

لحملة البكالوريوس 6,500 ريال.

لحملة الماجستير 8,500 ريال.

التأمين الصحي للمتدرب.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الشروط:

أن يكون المتدرب سعودي / سعودية.

أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.

أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

عن الشركة:

لين هي شركة رائدة في خدمة وتطوير القطاع الصحي، بتوفير خدمات صحية إلكترونية من تحليل البيانات وتطوير الإجراءات في الصحة الرقمية خاصة والخدمات الإلكترونية عامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

 

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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