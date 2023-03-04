براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”

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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

عن البرنامج:

يقدم برنامج جدارة تجربة تدريب متميزة لحديثي التخرج، وذلك للتدريب على رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات، و تطوير الكفاءات الوطنية بإدخالها لسوق العمل بجاهزية عالية، وذلك من خلال ادراج المتدربين في برنامج لمدة سنة في مسار مهني يتضمن التدريب على رأس العمل، العمل على مشاريع قائمة و تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ادراج المتدربين في برنامج الإرشاد المهني، و إشراكهم في دورات تدريبية مهنية متخصصة.

التخصصات الأكاديمية المستهدفة:

تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.

علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.

نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.

إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.

الهندسة.

القانون والحوكمة.

تفاصيل البرنامج:

مدة البرنامج سنة.

مكافأة مالية تدفع شهرياً للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:

لحملة البكالوريوس 6,500 ريال.

لحملة الماجستير 8,500 ريال.

التأمين الصحي للمتدرب.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

الشروط:

أن يكون المتدرب سعودي / سعودية.

أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.

أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.

عن الشركة:

لين هي شركة رائدة في خدمة وتطوير القطاع الصحي، بتوفير خدمات صحية إلكترونية من تحليل البيانات وتطوير الإجراءات في الصحة الرقمية خاصة والخدمات الإلكترونية عامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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