براتب 8,500 ريال.. تدريب على رأس العمل في برنامج “بجدارة”
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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال عن بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:
عن البرنامج:
يقدم برنامج جدارة تجربة تدريب متميزة لحديثي التخرج، وذلك للتدريب على رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات، و تطوير الكفاءات الوطنية بإدخالها لسوق العمل بجاهزية عالية، وذلك من خلال ادراج المتدربين في برنامج لمدة سنة في مسار مهني يتضمن التدريب على رأس العمل، العمل على مشاريع قائمة و تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ادراج المتدربين في برنامج الإرشاد المهني، و إشراكهم في دورات تدريبية مهنية متخصصة.
التخصصات الأكاديمية المستهدفة:
تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.
نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.
علم البيانات والاحصاء والعلوم الاكتوارية.
نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.
الهندسة.
القانون والحوكمة.
تفاصيل البرنامج:
مدة البرنامج سنة.
مكافأة مالية تدفع شهرياً للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:
لحملة البكالوريوس 6,500 ريال.
لحملة الماجستير 8,500 ريال.
التأمين الصحي للمتدرب.
التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
الشروط:
أن يكون المتدرب سعودي / سعودية.
أن يكون المتدرب متفرغ للدوام الكامل.
أن لا تقل شهادة المتدرب عن البكالوريوس.
عن الشركة:
لين هي شركة رائدة في خدمة وتطوير القطاع الصحي، بتوفير خدمات صحية إلكترونية من تحليل البيانات وتطوير الإجراءات في الصحة الرقمية خاصة والخدمات الإلكترونية عامة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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