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ما صحة حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”؟
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ما صحة حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”؟

ما صحة حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”؟

ما صحة حديث “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”؟
٠٣:١٨:٠١ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، و‏‏رئيس الجمعية الفقهية، عن سؤال حول مدى صحة حديث ” إذا انتصف شعبان فلا تصوموا”.

حديث ضعيف

وقال الخثلان إن الحديث رواه أحمد، لكنه حديث ضعيف، موضحا أن ما ورد في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: “لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين، إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصُمْه”.

وعلى هذا، كما أفاد الخثلان، فالذي لا يجوز فقط هو تقديم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين.

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الحديث عن فضل ليلة النصف من شعبان

وفي وقت سابق، أوضح الخثلان أن الحديث المروي في فضل ليلة النصف من شعبان حديث ضعيف، ولا يثبت عند كثير من المحققين من أهل العلم.

وقال الخثلان: “ولو حتى ثبت، فلا يدل هذا على تخصيص أنواع من العبادات كالصدقة ونحو ذلك، أو الاحتفال بها، فالاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة”.

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الشيخ سعد الخثلان صوم رمضان صيام شهر شعبان فتاوى الخثلان معلومات دينية

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