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3 هزات جديدة تضرب جنوب تركيا.. اليوم

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3 هزات جديدة تضرب جنوب تركيا.. اليوم

3 هزات جديدة تضرب جنوب تركيا.. اليوم

3 هزات جديدة تضرب جنوب تركيا.. اليوم
٠٢:٢٧:٣٤ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد جنوب تركيا، صباح اليوم السبت، 3 هزات أرضية جديدة، ضربت 3 ولايات، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

أديامان وأنطاكية وأضنة

وضربت هزة بقوة 4.4 درجة ولاية أديامان في جنوب تركيا، مركزها على عمق 7 كيلومترات في بلدة تشليكهان في تمام الساعة 8:27 صباحا بالتوقيت المحلي، وسبق ذلك هزة بقوة 4 درجات في مدينة أنطاكيا في ولاية هطاي بجنوب تركيا، عند الساعة 06:03 صباحا على عمق 7.23 كيلومتر.

كما ضربت هزة ثالثة بقوة 4.1 درجة فجر السبت مركزها بلدة طوفان بايلي في ولاية أضنة بجنوب البلاد، حسب “الشرق الأوسط”.

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استمرارا أعمال الإنقاذ 

وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية كشفت في وقت سابق، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين.
الكلمات الدلالية:
أخبار زلزال تركيا زلزال تركيا مدينة أنطاكية هزة أرضية

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