هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عبر موقع تويتر، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير خريجي الدرعية لعام 2023م بنسخته الرابعة.

ويهدف البرنامج إلى الاستثمار بقدرات الشباب وتمكينهم في رحلة تطوير أعظم وجهات الثقافة في العالم، فيما أوضحت الهيئة تفاصيل التقديم.

التخصصات:

المالية.

محاسبة.

القانون.

إدارة الأعمال.

أعمال دولية.

ادارة مشاريع.

الاقتصاد.

التسويق.

الإعلام والصحافة.

التاريخ.

دراسات بيئية.

نظم معلومات إدارية.

تقنية المعلومات.

الأمن السيبراني.

إدارة البيانات.

علوم الحاسب.

هندسة البرمجيات.

اللغة الإنجليزية.

الترجمة.

اللغويات.

والمزيد…

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

يُفضّل أن يكون المتقدم من سكان الدرعية أو من لهم صلة بالمنطقة.

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عن البرنامج:

هو برنامج تدريبي بمعايير عالمية يستهدف بشكل خاص حديثي التخرج أو ذوي الخبرة في مجتمع الدرعية، يضم البرنامج خطة تدريبية متميزة وضعت وفقاً لأعلى المعايير وتمتد على مدار (12) شهراً لتمنح المرشحين خبرة مهنية شاملة مبنية على التفوق، كما يتم دعم البرنامج بأنشطة عملية في مختلف الإدارات والأقسام تتيح للمرشحين اكتساب مهارات متنوعة في مجالات عديدة وذلك بهدف تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجتمع الدرعية.

عن الهيئة:

هيئة تطوير بوابة الدرعية هي هيئة حكومية سعودية، تأسست في 20 يوليو 2017 بهدف تطوير الدرعية عمرانيا، وثقافيا، واقتصاديا؛ لأهميتها التاريخية.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن، عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من تاريخ 27 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية: