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تنبيه مهم من سكني حول صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي
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تنبيه مهم من سكني حول صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي

تنبيه مهم من سكني حول صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي

تنبيه مهم من سكني حول صحة استحقاق المواطن للتحمل الضريبي
٠١:٥٤:٥٠ م، السبت، ١٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “سكني” مع سؤال وجهه أحد المستفيدين، قال: “هل يحق لي أن أطالب الممول في الضرائب بحكم أن لدي شهادة أن الدولة تتحمل ضريبة المسكن الأول؟”.

التحمل الضريبي

وأجاب حساب “العناية بالمستفيدين” بأن: ” صحة استحقاق المواطن” للتحمل الضريبي تعني عدم وجود مسكن أو عقار سكني باسم المواطن عند التحقق من وزارة العدل أو عدم وجود قرض سكني باسمه لدى الصندوق العقاري أو البنوك التجارية”

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دعم الأراضي المجانية

وفي وقت سابق، أجاب برنامج “سكني” عن سؤال مستفيد بشأن دعم الأراضي المجانية بعد الحصول عليها من الإسكان.

وقال المستفيد: “طلعت لي أرض مجانية من الإسكان وقعت عقدها بتاريخ 20-1-2022 قبل تطبيق قرار “أرضك دعمك” هل أنا على النظام القديم يشملني منتج أرض و قرض؟ وأقدر آخذ قرض عقاري مدعوم؟

وردًا على ذلك، قال البرنامج: تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المستفيدين ولإتاحة عدة خيارات، ويمكنك التفاوض مع جميع الممولين واختيار الممول المناسب لك بحسب العروض المقدمة.

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